Лукашенко о пневмониях: дай бог нам на этом уровне выдержать

Александр Лукашенко распорядился представить ему прогноз не по распространению COVID-19, а по пневмониям.

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Как заявил он 12 мая на совещании, чем более широко проводится тестирование, тем больше фиксируется случаев заболевания. Однако главное — уделить внимание заболеваемости пневмониями, и не только на фоне коронавируса.

«Вчера я дал команду, чтобы немедленно представили мне прогноз не по COVID-19 (у нас этот прогноз есть), а по пневмониям. По всем пневмониям, в том числе ковидным, — сказал он. — У нас, и не только у нас, везде, проблема номер один в лечении — это пневмонии».

Лукашенко констатировал, что в Беларуси уже нет такого прироста заболеваемости пневмониями, как было две-три недели назад. «Дай бог нам на этом уровне выдержать», — отметил глава государства.

Он также отреагировал на информацию о том, что в больницах врачи, в частности речь шла о Гродненской области, якобы выписывают из больниц невылечившихся людей на долечивание в санатории.

«Хочу, чтобы все понимали, в чем суть: мы лечим людей в больницах, и мое непреклонное, жесткое требование к Минздраву и коллективам больниц — ни в коем случае в инфекционных больницах не передерживать выздоравливающих людей», — пояснил Лукашенко.

По его мнению, закрытая обстановка инфекционных больниц в том числе психологически давит на людей, учитывая невозможность даже выйти на улицу.

«Поэтому если есть нормальная динамика в лечении непосредственно в больнице, лечащие врачи видят, что человек себя нормально чувствует, мы его переводим на санаторно-курортное лечение. Я поручал: Аксаковщина (Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации. — прим.) и госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны в Минске», — сказал глава государства. Он подчеркнул, что речь идет именно о долечивании, а не лечении как таковом.

Третий уровень, продолжил Лукашенко, — это те люди, кто наблюдаются дома. Это касается бессимптомных заболеваний, если нет риска заразить других.

«В Минске, допустим, создано около 270 бригад, которые в своих районах держат на контроле определенное количество этих людей. И если какое-то ухудшение, мы немедленно их госпитализируем», — заявил официальный лидер.

«Вот такой замкнутый круг, и это себя оправдало. Как только заметили, что где-то заболел человек, немедленно начинаем тестировать его контакты и изолировать. Очаговый метод борьбы, а не фронтальный на изоляцию. Это особенность сегодняшнего лечения в Беларуси, и мы к этим методам пришли постепенно», — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что в Беларуси реагируют на заболеваемость исходя из складывающейся обстановки, и этот метод уже принес свои результаты.

«Давайте без истерии, спокойно в этом направлении работать. Кадры расставлены», — призвал глава государства. Он отметил, что в ближайшее время будет проведен мониторинг системы работы в этом направлении на различных уровнях.

5 мая Лукашенко заявил, что прогноз отечественных специалистов относительно эпидситуации в стране «пока сбывается с поразительной точностью». Официальный лидер рассчитывает на завершение «эпопеи» с коронавирусом через месяц.

«На сегодняшний день у нас всех пневмонийных 12.415, всех — и ковидных, и не ковидных. Болеет 12.400. Для страны, скажу прямо, это счастье, что такое небольшое количество. Из них (из 12 тысяч с половиной) только 1.008 человек тяжелобольными классифицируются. Это всего 8% тяжелых пневмобольных от всего количества. Это прекрасный результат, поэтому пока я не вижу, в чем мы не правы. Ну, может, в чем-то не правы, может, мы еще не все видим. Ну, пройдет время, оценим ситуацию, сделаем соответствующие выводы», — сказал белорусский руководитель.