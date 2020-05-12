Банкир Бабарико объявил о желании стать президентом

Глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико объявил об участии в президентской избирательной кампании.

Как сообщил банкир на своей странице в соцсети, он «всегда надеялся, что оставаться на позициях экономического аналитика и не заниматься политикой, мне удастся до наступления новых времен в нашей стране».

«Я буду выдвигать свою кандидатуру на выборах 9 августа. Я не наивный человек и прекрасно понимаю те граничные условия и правила игры, которые сформированы на этом поле в Беларуси, а самое главное финальную часть этого «действа», которая была сформулирована еще в эпоху Сталина: неважно, как голосуют, важно, как считаем», — отметил Бабарико.

Однако, понимая все это, он верит в ограниченность любой неэффективной системы, в возможности, которые предоставляют новые инструменты на базе современных технологий.

«Самое главное, я очень боюсь, что это последний шанс хоть каких-то выборов в независимой Беларуси. И я посчитал для себя недопустимым и стыдным жалеть о том, что не попытался что-то изменить, оправдывая себя тем, что изменить нельзя ничего. Если можно честно описать ту ситуацию, в которой мы находимся, если верен анализ, почему мы дошли до этой точки, если можно предложить вариант решения проблемы, то должно и принять ответственность за реализацию этого варианта», — резюмировал потенциальный кандидат в президенты.

Ранее в эксклюзивном интервью Naviny.by Бабарико заявлял, что у Беларуси «есть два состояния — отсутствие изменений и изменения к худшему. Нет состояния — изменения к лучшему».

«Я ни разу не видел, чтобы цены шли вниз, происходил длительный рост благосостояния и качества жизни людей. И это объективно. Мы пребываем лишь в состоянии умирания: медленного или быстрого», — подчеркнул Бабарико.