Саудовская нефть для Беларуси уже в Клайпеде

Танкер с нефтью для Беларуси от компании Saudi Aramco 12 мая прибыл в порт Клайпеды (Литва).

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Как сообщил БелаПАН пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко, «танкер с 87 тысячами тонн нефти прибыл ночью в порт и утром встал под разгрузку. До 14 мая будет разгружаться, и с этой даты нефть по железной дороге будет отправляться на «Нафтан».

На уточняющий вопрос, будет ли Беларусь еще покупать нефть в Саудовской Аравии, представитель «Белнефтехима» отметил: «Мы будем в первую очередь исходить из предложений рынка. Здесь не самоцель, а целесообразность».

По поводу возможной покупки нефти в США Тищенко сообщил, что «работа ведется».

Беларусь купила первую партию нефти в Саудовской Аравии в конце апреля. Поставщиком выступает национальная нефтяная компания Saudi Aramco.

В этом году в Беларусь была поставлена российская, норвежская и азербайджанскую нефть через порты Клайпеды и Одессы. В апреле в страну было поставлено около 2 млн тонн нефти. Три четверти — это российские поставки трубопроводным и железнодорожным транспортом, остальное — танкерные поставки и собственная добыча.

С начала года российские компании из «большой пятерки» («Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть») отказывались поставлять в Беларусь нефть без премии. В Минске же настаивали на ее отмене, поскольку российское сырье и так подорожало из-за налогового маневра в РФ. После трех месяцев переговоров сторонам удалось прийти к соглашению.

В связи со сложившейся ситуацией Александр Лукашенко неоднократно заявлял о необходимости диверсифицировать источники нефти, чтобы избежать зависимости от одного поставщика.