От 90 до 100 рублей за «сеанс»: в Вилейке за занятие проституцией задержали мужчину

Жителя Вилейки задержали за занятие проституцией — он оказывал интим-услуги мужчинам.

Как сообщил представитель местного РОВД Вадим Бурак, «подбор клиентов он осуществлял через соцсети и различные сайты знакомств, а за оказанные услуги брал от 90 до 100 рублей».

По словам задержанного, проституцией он хотел улучшить свое финансовое положение.