От 90 до 100 рублей за «сеанс»: в Вилейке за занятие проституцией задержали мужчину
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Жителя Вилейки задержали за занятие проституцией — он оказывал интим-услуги мужчинам.
Как сообщил представитель местного РОВД Вадим Бурак, «подбор клиентов он осуществлял через соцсети и различные сайты знакомств, а за оказанные услуги брал от 90 до 100 рублей».
По словам задержанного, проституцией он хотел улучшить свое финансовое положение.
Милицией открыто административное производство — фигуранту грозит штраф до двадцати базовых величин или административный арест, пишет