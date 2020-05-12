От 90 до 100 рублей за «сеанс»: в Вилейке за занятие проституцией задержали мужчину

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Жителя Вилейки задержали за занятие проституцией — он оказывал интим-услуги мужчинам.

Как сообщил представитель местного РОВД Вадим Бурак, «подбор клиентов он осуществлял через соцсети и различные сайты знакомств, а за оказанные услуги брал от 90 до 100 рублей».

По словам задержанного, проституцией он хотел улучшить свое финансовое положение.

Милицией открыто административное производство — фигуранту грозит штраф до двадцати базовых величин или административный арест, пишет peramoga.by.
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Тэги: мужская проституция Персона: Вадим Бурак Город: Вилейка