«Суровый турист» Виталий Зелковский подал документы на регистрацию инициативной группы

Известный как «суровый турист» Виталий Зелковский намерен баллотироваться в президенты.

12 мая в Центризбирком были поданы документы на регистрацию инициативной группы по выдвижению Зелковского кандидатом в президенты.

Виталий Зелковский стал знаменитым в начале 2013 года, когда по сети широко разошлись его селфи на фоне европейских достопримечательностей — на этих фотографиях Зелковский запечатлен с одинаковым выражением лица. Этот покерфейс стал интернет-мемом.

В то время Зелковский жил в Бельгии и работал инженером-конструктором в сфере промышленного дизайна. После возвращения в Беларусь вступил в ряды Либерально-демократической партии, сейчас в документах ЦИК значится беспартийным.

О намерении принять участие в выборах президента заявил еще в конце прошлого года.

Зелковский стал пятым претендентом на участие в выборах, кто уже подал документы на регистрацию своей инициативной группы.