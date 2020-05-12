Россия вышла на второе место в мире по заболеваемости COVID-19

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Россия за сутки перескочила с пятого на второе место в списке стран с самым большим количеством заболеваемости COVID-19.

Пятерка стран-«лидеров» на 12 мая выглядит, по данным Университета Джонса Хопкинса, так:

  1. США — 1 347 936;
  2. Россия — 232 243;
  3. Испания — 227 436;
  4. Великобритания — 224 332;
  5. Италия — 219 814.

В списке стран со смертностью от COVID-19 Россия занимает 19-е место — 2116 умерших.

Пятерка государств с наибольшим количеством летальных исходов выглядит так:

  1. США — 80 684;
  2. Великобритания — 32 141;
  3. Италия — 30 739;
  4. Испания — 26 744;
  5. Франция — 26 646.

Как сообщили в Минздраве, на 11 мая в Беларуси зарегистрировано 23 906 человек, у которых тест дал положительный результат. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 135 пациентов.

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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