Россия вышла на второе место в мире по заболеваемости COVID-19
Россия за сутки перескочила с пятого на второе место в списке стран с самым большим количеством заболеваемости COVID-19.
Пятерка стран-«лидеров» на 12 мая выглядит, по данным Университета Джонса Хопкинса, так:
- США — 1 347 936;
- Россия — 232 243;
- Испания — 227 436;
- Великобритания — 224 332;
- Италия — 219 814.
В списке стран со смертностью от COVID-19 Россия занимает 19-е место — 2116 умерших.
Пятерка государств с наибольшим количеством летальных исходов выглядит так:
- США — 80 684;
- Великобритания — 32 141;
- Италия — 30 739;
- Испания — 26 744;
- Франция — 26 646.
Как сообщили в Минздраве, на 11 мая в Беларуси зарегистрировано 23 906 человек, у которых тест дал положительный результат. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 135 пациентов.
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