Лукашенко созвонился c главой ВОЗ

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поговорил по телефону с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебрейесусом, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Подробности разговора пока не разглашаются.

С 8 по 11 апреля в Беларуси находилась специальная миссия ВОЗ, которую пригласил Лукашенко. Специалисты ознакомились с работой медиков, методами диагностики и лечения коронавирусной инфекции, принятыми в стране, и дали свое заключение. Среди прочего, было рекомендовано отказаться от проведения массовых мероприятий 9 мая, но власти к этому не прислушались.

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Тэги: ВОЗ Персона: Тедрос Аданом Гебреисус

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