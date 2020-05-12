Лукашенко созвонился c главой ВОЗ

Президент Беларуси Александр Лукашенко поговорил по телефону с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебрейесусом, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Подробности разговора пока не разглашаются .

С 8 по 11 апреля в Беларуси находилась специальная миссия ВОЗ, которую пригласил Лукашенко. Специалисты ознакомились с работой медиков, методами диагностики и лечения коронавирусной инфекции, принятыми в стране, и дали свое заключение. Среди прочего, было рекомендовано отказаться от проведения массовых мероприятий 9 мая, но власти к этому не прислушались.