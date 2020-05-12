В Беларуси будут регулировать цены на мясо, рыбу, муку и воду
Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 7 мая 2020 года № 3, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Теперь к социально значимым товарам, цены на которые регулирует МАРТ,
Также из перечня социально значимых товаров было исключено масло с наполнителями (топленое, десертное, шоколадное, фруктовое и др.).
МАРТ может регулировать цены на вышеупомянутые товары не более 90 дней в течение года.
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