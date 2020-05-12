В Беларуси будут регулировать цены на мясо, рыбу, муку и воду

Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 7 мая 2020 года № 3, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Теперь к социально значимым товарам, цены на которые регулирует МАРТ, относятся : рыба свежемороженая в тушках, относящаяся к семейству карповых, тресковых, сельдевых, скумбриевых или аргентиновых; весовая или фасованная пшеничная мука; говядина и свинина, включая крупнокусковые бескостные и мясокостные полуфабрикаты; питьевая негазированная вода.

Также из перечня социально значимых товаров было исключено масло с наполнителями (топленое, десертное, шоколадное, фруктовое и др.).

МАРТ может регулировать цены на вышеупомянутые товары не более 90 дней в течение года.