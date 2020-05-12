Минздрав подтвердил почти 25 тысяч случаев коронавируса в Беларуси
В 38 лабораториях провели 284 445 тестов, 24 873 из них дали положительный результат.
По состоянию на 12 мая, умерли 142 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией, выздоровели и выписаны 6974.
За последние сутки умерли еще семь человек, а общее количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 967 (+4,04%).
Днем 12 мая Александр Лукашенко созвонился с главой Всемирной организации здравоохранения, которая рекомендовала отказаться от проведения массовых мероприятий на День Победы.
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