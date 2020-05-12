Лукашенко рассказал главе ВОЗ о беспокойстве в связи с пневмониями

Телефонный разговор Александра Лукашенко с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебрейесусом состоялся 12 мая.

Глава Всемирной организации здравоохранения попросил рассказать об обстановке, которая складывается в Беларуси, а также поинтересовался, какая нужна поддержка от организации, заявив о готовности при необходимости такую помощь оказать.

Лукашенко акцентировал внимание, что на сегодняшний день беспокойство вызывают пневмонии, лечению которых уделяется наибольшее внимание. Главная задача, которую определили для себя в Беларуси, — «бороться за каждую жизнь, ни в коем случае не допуская скачка уровня смертности».

«Руководитель ВОЗ отметил, что каждая страна в условиях пандемии использует свои методы борьбы, реагирования на ситуацию, единых рецептов и правил здесь не существует. Гебрейесус поблагодарил Лукашенко и органы власти страны в целом за глубокую вовлеченность в процесс, о чем он хорошо осведомлен», — рассказали в пресс-службе президента.

Лукашенко пригласил руководителя ВОЗ посетить Беларусь с визитом. Гебрейесус принял приглашение, пообещав приехать в страну после окончания пандемии.

Следует отметить, что на минувшей неделе Всемирная организация здравоохранения выразила обеспокоенность решением белорусских властей провести военный парад 9 мая в Минске. «Мы очень обеспокоены возможными негативными последствиями проведения такого массового мероприятия в период эпидемии, — заявил 4 мая официальный представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев. — Особое волнение вызывает возможное участие в этом мероприятии людей пожилого возраста, среди которых отмечается тяжелое течение заболевания и высокий уровень смертности от COVID-19».