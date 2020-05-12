Правозащитники Роман Кисляк и Владимир Величкин нашлись в брестском ИВС

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Брестский правозащитник Роман Кисляк находится в изоляторе временного содержания (ИВС) Ленинского РОВД Бреста. Об этом БелаПАН сообщила его мать.

Местонахождение Кисляка было неизвестно с 10 мая после того, как он был задержан в Бресте сотрудниками ОМОНа. В тот день Кисляк наблюдал за акцией противников строительства аккумуляторного завода.

«11 мая я звонила в этот ИВС, и мне сказали, что Романа у них нет. Сегодня мне сообщили, что он все-таки у них. Уверена: мой сын находится в этом изоляторе с 10 мая. Но для чего было врать? Это не поддается здравому смыслу!» — возмутилась Роза Кисляк.

Местонахождение Владимира Величкина до сегодняшнего дня также не было известно. 11 мая его супруга направила в Брестскую областную прокуратуру жалобу на сокрытие сотрудниками милиции информации о местонахождении мужа.
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Тэги: преследование правозащитников в Беларуси аккумуляторный завод Персона: Роман Кисляк Владимир Величкин Город: Брест

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