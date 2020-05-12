Пресс-секретаря Путина госпитализировали с коронавирусом

Супруга Дмитрия Пескова Татьяна Навка подтвердила, что она, как и ее муж, заболели COVID-19. Они находятся в больнице, чтобы не заболели остальные члены семьи.

«Мы под контролем врачей. Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось все: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся», — сообщила Навка в беседе с Daily Storm .

«Мы [оба] в больнице: чтобы не подвергать [риску заражения] всю остальную семью, мы решили лечь в больницу. Вся семья сидела в строгой изоляции. Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы», — добавила она.

Песков последний раз появлялся на совещании у Путина 30 апреля.