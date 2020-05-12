Открытие автокинотеатра возле Футбольного манежа переносится

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13 мая в Минске планировалось открытие автокинотеатра возле Футбольного манежа на проспекте Победителей. Автокинотеатр готов к эксплуатации, но его владельцы вынуждены перенести открытие.


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Автокинотеатр не получил разрешение на использование оборудования для трансляции звука. Организаторам необходимо получить регистрацию FM-частоты и установить соответствующее оборудование. Необходимость пройти все бюрократические процедуры повлекло смещение сроков открытия автокинотеатра.

«Проект автокинотеатра был организован в сжатые сроки четырьмя компаниями, которые объединили свои усилия по технической, организационной и контентной части. Установили дорогостоящее оборудование, предусмотрели комфортную покупку билетов, доставку попкорна, лицензионный киноконтент. Всё для того, чтобы предоставить минчанам безопасный способ проведения досуга в период пандемии. Но на стадии запуска столкнулись с государственной формальностью, которая оказалась критичной для проекта и связана с технической экспертизой со стороны госорганов. Ее осуществляет отдельная комиссия, которая собирается всего раз в квартал, очередное заседание планируется в июне. Плюс время на вынесение решения», — пояснил инициатор проекта Кирилл Биржаков.

Кинопрокатным партнером проекта, ведущим переговоры с правообладателями фильмов, является «Falcon Club Бутик Кино».
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Тэги: автокинотеатр Персона: Кирилл Биржаков Город: Минск