Брестского правозащитника Величкина оштрафовали на 1350 рублей

Суд Ленинского района Бреста 12 мая оштрафовал на 50 базовых величин (1350 рублей) правозащитника Владимира Величкина по ч. 3 ст. 23.34 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий повторно в течение года).

Как сообщила БелаПАН супруга правозащитника Маргарита Величкина, ее мужа судили за участие 10 мая в акции противников строительства аккумуляторного завода в Бресте.

«Мало того, что моего мужа неправомерно оштрафовали, хотя он как правозащитник только наблюдал за этой акцией. Этот беспредел продолжился и после суда: Владимира снова задержали сотрудники милиции и увезли в изолятор временного содержания», — заявила Величкина.

11 мая она направила жалобу в Брестскую областную прокуратуру на сокрытие сотрудниками милиции информации о местонахождении мужа. Величкина безуспешно искала супруга со второй половины 10 мая после того, как его телефон стал недоступен. Она звонила в Ленинский, Московский, Брестский РОВД, изолятор временного содержания Ленинского райотдела милиции Бреста и СИЗО. Там женщине отвечали, что Владимира Величкина у них нет.

Утром 11 мая Величкина позвонила по телефону 102 и сделала устное заявление об исчезновении мужа. После этого женщине позвонили из милиции и сообщили, что ее супруг был задержан сотрудниками Ленинского РОВД и по документам он помещен в ИВС Кобринского РОВД. В ИВС ей заявили, что ее супруга там нет.