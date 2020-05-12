Чешский режиссер снял для Беларуси социальную рекламу о правильной утилизации бытовой техники

Чешские режиссер Любош Рэзлер и оператор Филип Марек сняли три видеоролика по заказу государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов», посвященных правильной утилизации старой бытовой техники.

«Мы запустили новую рекламную кампанию, чтобы еще раз напомнить жителям Беларуси о том, как важно правильно обращаться со старой бытовой техникой. Возможностей отправить технику на безопасную переработку сейчас в стране много: отнести в контейнер в магазине, в пункт приема вторсырья или заказать бесплатный вывоз крупной техники из дома. Так ставшая ненужной электроника обретет новую жизнь безопасно для природной среды и с пользой для нас», — отметила директор учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич.

Ролики озвучивали профессиональные актеры дубляжа Владимир Еремин и Ольга Кузнецова, а голосом в финале каждого видео стала Тамара Лисицкая.