Румас пообещал оказать посильную помощь там, «где будет совсем плохо»

Государство окажет посильную помощь тем секторам экономики и предприятиям, «где будет совсем плохо», заявил премьер-министр Сергей Румас на заседании Совета министров 12 мая.

Румас отметил, что удержаться практически на уровне 2019 года по размеру ВВП удалось благодаря ИТ-сектору, строительной отрасли и сельскому хозяйству. «Эти точки роста добавленной стоимости нужно постараться сохранить на протяжении всего 2020 года», — подчеркнул глава правительства.

Что касается доходов бюджета, то, по словам Румаса, в первом квартале из-за ухудшения условий работы нефтеперерабатывающей отрасли, а также снижения цен на калийные удобрения в казну поступило примерно на 350 млн рублей меньше.

«При этом все социальные обязательства, а также платежи внутренним и внешним кредиторам были выполнены своевременно и в полном объеме. Судя по динамике событий на мировом рынке, год будет довольно сложным с точки зрения возможностей бюджета финансировать капитальные расходы», — заявил Румас.

В связи с этим он попросил министра финансов на заседании Совмина доложить «о предложениях по консолидации бюджета».

«С учетом отмечаемых в марте внешних шоков правительством принят комплекс мер по обеспечению стабильной работы экономики. Решаются вопросы трудовых гарантий работников, выработаны дополнительные меры финансовой поддержки предприятий», — сообщил Румас.

Главная задача, добавил он, — максимально сохранить работоспособность предприятий.

«Там, где будет совсем плохо, при условии достаточности принятых на местах мер, государство окажет посильную помощь, чтобы максимально сохранить трудовые коллективы и наработанные экономические связи», — пообещал Румас.

По его словам, в правительстве создана рабочая группа, которая будет заниматься точечной поддержкой крупных предприятий. Возглавляет группу первый вице-премьер Дмитрий Крутой.

Официальный прогноз на 2020 год предполагает рост ВВП на 2,8%. Фактически за первый квартал ВВП снизился на 0,3%.