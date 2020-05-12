Могилевчанин убил брата на глазах у его сына

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Во время застолья между мужчинами возник конфликт, в результате которого один из них нанес ножевое ранение в плечо другому. Свидетелем данного происшествия стал 11-летний сын потерпевшего, который гостил у отца.

Фото: СК

По сообщению областного УСК, мальчик рассказал о случившемся бабушке, которая живет в соседнем доме. Женщина вызвала скорую помощь, однако до приезда медиков 37-летний мужчина скончался от потери крови.

Подозреваемый нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками, ранее привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
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Тэги: братоубийство убийство ножевое ранение пьянство Город: Могилев

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