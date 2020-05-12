Блогер Аршинский получил еще 11 суток ареста

/ Общество
Просмотров: 188

Могилевский видеоблогер Михаил Аршинский получил еще 11 суток ареста за участие в акции солидарности с его гомельским коллегой Сергеем Тихановским.

Фото: mediakritika.by

Рассмотрение административного дела прошло в суде Леининского района Могилева, сообщил правозащитный сайт spring96.org. Свою вину Аршинский не признал.

Свидетель с его стороны, редактор сайта 6tv.by Дмитрий Соловьев, заявил на суде, что Аршинский выполнял редакционное задание — работал на акции солидарности с Тихановским возле изолятора временного содержания, где тот находился.

Накануне суд Октябрьского района областного центра арестовал Аршинского на 10 суток. Блогер якобы участвовал во встрече с командой Тихановского у одного из местных супермаркетов. Аршинский был задержан 7 мая.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: блогер арест Персона: Михаил Аршинский Сергей Тихановский Дмитрий Соловьев Город: Могилев

Другие материалы на эту тему:

Блогер Сергей Тихановский заявил о намерении баллотироваться в президенты

Блогер Сергей Тихановский заявил о намерении баллотироваться в президенты

Блогеру Андрею Пауку позвонили из милиции — уточнить, убивал ли он свою жену

Блогеру Андрею Пауку позвонили из милиции — уточнить, убивал ли он свою жену

Директор школы требует с блогера 5 тысяч рублей за «виртуальную атаку»

Директор школы требует с блогера 5 тысяч рублей за «виртуальную атаку»

В Гомеле судят блогера, вступившегося за многодетную мать

В Гомеле судят блогера, вступившегося за многодетную мать