Блогер Аршинский получил еще 11 суток ареста

Могилевский видеоблогер Михаил Аршинский получил еще 11 суток ареста за участие в акции солидарности с его гомельским коллегой Сергеем Тихановским.

Фото: mediakritika.by

Рассмотрение административного дела прошло в суде Леининского района Могилева, сообщил правозащитный сайт spring96.org . Свою вину Аршинский не признал.

Свидетель с его стороны, редактор сайта 6tv.by Дмитрий Соловьев, заявил на суде, что Аршинский выполнял редакционное задание — работал на акции солидарности с Тихановским возле изолятора временного содержания, где тот находился.

Накануне суд Октябрьского района областного центра арестовал Аршинского на 10 суток. Блогер якобы участвовал во встрече с командой Тихановского у одного из местных супермаркетов. Аршинский был задержан 7 мая.