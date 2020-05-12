ЕС осудил задержания демонстрантов в Беларуси

Пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано подчеркнул, что прошедшие в последние дни задержания и суды над десятками участников мирных акций «нарушают основополагающую свободу собраний».

«Свобода собраний и ассоциаций являются краеугольными камнями демократии, и белорусские власти обязаны уважать и защищать их в соответствии с международными обязательствами страны, — сказал Стано. — Европейский союз решительно выступает против любых необоснованных ограничений права на свободу мирных собраний».

По его словам, ЕС регулярно обсуждает этот вопрос с белорусскими партнерами, особенно в рамках двустороннего диалога по правам человека, и намерен делать это в дальнейшем.

«Те, кто был задержан во время реализации своих основных свобод, должны быть освобождены, и любые последующие судимости (связанные с этими задержаниями. — ред.) должны быть отменены», — сказал Стано.

В разных городах страны 11 и 12 мая прошли суды над участниками акций солидарности с гомельским блогером ютьюб-канала «Страна для жизни» Сергеем Тихановским, который сейчас отбывает 15-суточный арест в гомельском ИВС. Активистов арестовывают либо крупно штрафуют.

Кроме того, прошли суды над журналистами, которые освещали встречи Тихановского с людьми и акции солидарности в его поддержку.

Так, 11 мая суды Октябрьского района Могилева и Глубокского района Витебской области наказали административными арестами журналистов Михаила Аршинского и Дмитрия Лупача, которые освещали в своих городах встречи с видеоблогером. В суде Лупачу стало плохо, его госпитализировали с гипертоническим кризом. Журналист находится в реанимации Глубокской районной больницы.

Cуд Ленинского района Могилева 12 мая вынес постановление об аресте сотрудничающего с Deutsche Welle журналиста и правозащитника регионального отделения закрытого властями центра «Весна» Александра Буракова, а суд Октябрьского района этого областного центра — об аресте внештатного корреспондента БелаПАН Алеся Асипцова, который объявил голодовку протеста.