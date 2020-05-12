Минчанина оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

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Житель улицы Золотая Горка нарушил режим самоизоляции, и его привлекли к административной ответственности в 40 базовых величин.

Мужчина 1958 года рождения проживает вместе со своей пожилой мамой. У пенсионерки был диагностирован коронавирус, но она находится дома. Ее сын является контактом первого уровня. Ежедневно сотрудники милиции проверяют, как они соблюдают режим самоизоляции, сообщает агентство «Минск-Новости».

«В ходе одной из таких проверок гражданина не оказалось дома. Его мать пояснила, что сын чувствует себя хорошо — у него нет никаких симптомов заболевания, поэтому он отправился на прогулку. Позже и сам мужчина подтвердил это, — рассказал начальник Советского РУВД полковник милиции Сергей Калинник. – В его действиях был усмотрен состав административного правонарушения, поскольку контакты первого и второго уровней могут выходить за лекарствами или продуктами, только предварительно надев маску и перчатки, и это должны быть близлежащие аптека или магазин».

Горожанина оштрафовали на 40 б.в. (1080 рублей). С таким решением нарушитель не согласился и собирается его обжаловать.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: самоизоляция коронавирус COVID-19 Персона: Сергей Калинник Город: Минск

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