Минчанина оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Житель улицы Золотая Горка нарушил режим самоизоляции, и его привлекли к административной ответственности в 40 базовых величин.
Мужчина 1958 года рождения проживает вместе со своей пожилой мамой. У пенсионерки был диагностирован коронавирус, но она находится дома. Ее сын является контактом первого уровня. Ежедневно сотрудники милиции проверяют, как они соблюдают режим самоизоляции, сообщает агентство
«В ходе одной из таких проверок гражданина не оказалось дома. Его мать пояснила, что сын чувствует себя хорошо — у него нет никаких симптомов заболевания, поэтому он отправился на прогулку. Позже и сам мужчина подтвердил это, — рассказал начальник Советского РУВД полковник милиции Сергей Калинник. – В его действиях был усмотрен состав административного правонарушения, поскольку контакты первого и второго уровней могут выходить за лекарствами или продуктами, только предварительно надев маску и перчатки, и это должны быть близлежащие аптека или магазин».
Горожанина оштрафовали на 40 б.в. (1080 рублей). С таким решением нарушитель не согласился и собирается его обжаловать.