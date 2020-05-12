Telegram прекращает работы над блокчейн-проектом TON

Создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера «Телеграм» Павел Дуров объявил, что вместе со своей командой прекращает работу над платформой Telegram Open Network. В своем блоге он объяснил это действиями властей США.

«Последние 2,5 года мы работали над блокчейн-платформой нового поколения TON и криптовалютой, которую хотели назвать Gram. TON создавался на принципах децентрализации, присущих Bitcoin и Ethereum, но обходящим их по скорости и масштабу», — начал он свое обращение.

В 2018 году братья Павел и Николай Дуровы привлекли под проект TON в результате закрытого предложения инвесторам 1,7 миллиарда долларов (из них от граждан США порядка 420 млрд). Команде помешал судебный процесс по иску от американского регулятора рынка ценных бумаг. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) посчитала токен Gram ценной бумагой: их выпуск и продажа должны были пройти соответствующую регистрацию, однако этого сделано не было. В конце марта суд в штате Нью-Йорк согласился с позицией регулятора и запретил их передачу инвесторам.

«Я хочу завершить этот пост пожеланием удачи всем тем, кто стремится к децентрализации, равновесию и равенству в мире. Вы сражаетесь за правое дело. Эта битва вполне может быть самой важной битвой нашего поколения. Мы надеемся, что вы добьетесь успеха там, где мы потерпели неудачу», — заключил Дуров.