Соцсеть «Фейсбук» удалила миллионы постов о коронавирусе

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С 1 марта было удалено 2,5 млн постов, в которых шла речь о продаже защитных масок, дезинфицирующих средствах и тестах COVID-19. Это было сделано для того, чтобы помешать продавать контрафактную продукцию.

Для этого Facebook опирался на ту же технологию распознавания изображений, которую использует для продажи оружия и наркотиков. Соцсети пришлось быстро обучать свой искусственный интеллект, потому что в некоторых постах, например, предлагали пить отбеливатель в качестве лекарства, сообщает Bloomberg.

Также в Facebook заявили, что в первом квартале 2020 года было удалено 1,7 млрд фальшивых аккаунтов, 39,5 млн обнаженных изображений и 7,9 млн постов, рекламирующих наркотики.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Facebook коронавирус COVID-19

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