Экономист Данейко предрек белорусам тяжелую осень

В ближайшее время для защиты своего бизнеса, Россия будет возводить дополнительные барьеры на пути белорусского экспорта, считает эксперт.

Административный директор Центра экономических исследований BEROC, управляющий группы компаний ИПМ Павел Данейко высказался на онлайн-встрече в рамках «Открытого диалога по экономическим реформам».

«Россия, скорее всего, включит печатный станок и денежным потоком зальет многие раны. Это приведет к инфляции, падению курса рубля, но также к поддержке бизнеса и людей. Самое печальное, что Беларусь включить печатный станок не может. Наша долговая нагрузка в этом случае приведет к дефолту. Поэтому мы на сегодняшний день крайне ограничены в инструментах и еще больше, чем остальные государства, ограничены в доступе к внешнему финансированию», — считает Данейко.

Эксперт считает, что экспортно-ориентированная экономика Беларуси получит серьезный вызов, ведь поддержка национального бизнеса будет в повестке дня любой страны вопросом номер один.

«Это означает введение таможенных пошлин, защиту национального бизнеса через вырубание внешней конкуренции. И для Беларуси такие меры могут оказаться еще более болезненными. Я думаю, ни у кого нет сомнений, что Россия станет защищать свой бизнес и начнет ставить дополнительные барьеры на пути белорусского экспорта. Поэтому легко не будет. То, что сейчас происходит, мне кажется, это очень милый период по сравнению с тем, что будет осенью», — заключил он.