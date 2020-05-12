Суд запретил Ковальковой выезжать из Беларуси

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Об этом сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Ольга Ковалькова сообщила в «Фейсбуке».

«"Независимый" беларусский суд сегодня ограничил меня в праве выезда за пределы страны и в праве управления автомобилем. Судья решила, что для исполнения мной обязательств по оплате штрафов в размере 2500 рублей за декабрьские протесты против интеграции с Россией недостаточно ранее принятых мер в виде ареста автомобиля, ареста квартиры, удержаний из зарплаты, блокировки банковских карт, ограничения мобильной связи и добровольной оплаты 1350 рублей. И именно отсутствие правосудия — это одна из причин, по которой я в оппозиции», — написала политик.

Ковалькова поблагодарила за присылаемые через платформу molamola.by средства для нее.
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Тэги: БХД белорусская оппозиция Персона: Ольга Ковалькова

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