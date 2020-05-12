Белорусского гандболиста Глеба Гарбуза признали самым ценным игроком чемпионата Швейцарии

Приз достался лучшему бомбардиру сезона, разыгрывающему Глебу Гарбузу из клуба «Кринс-Люцерн».

В борьбе за звание самого ценного игрока белорус опередил Бо Спеллерберга из «Санкт-Галлена» и Жарко Шешума, выступающего за «Шаффхаузен», сообщает «Быстрый центр» .

Глеб Гарбуз стал лучшим бомбардиром чемпионата Швейцарии, забросив 163 мяча. Ближайшего преследователя Спеллерберга он опередил на 25 голов. Ранее белорус выступал в минском СКА.