Белорусского гандболиста Глеба Гарбуза признали самым ценным игроком чемпионата Швейцарии

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Приз достался лучшему бомбардиру сезона, разыгрывающему Глебу Гарбузу из клуба «Кринс-Люцерн».

В борьбе за звание самого ценного игрока белорус опередил Бо Спеллерберга из «Санкт-Галлена» и Жарко Шешума, выступающего за «Шаффхаузен», сообщает «Быстрый центр».

Глеб Гарбуз стал лучшим бомбардиром чемпионата Швейцарии, забросив 163 мяча. Ближайшего преследователя Спеллерберга он опередил на 25 голов. Ранее белорус выступал в минском СКА.
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Тэги: Беларусь-Швейцария гандбол мужской гандбол ГК Кринс-Люцерн Персона: Глеб Гарбуз Город: Люцерн

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