Лукашенко подписал указ о переносе курсовых разниц в бухгалтерской отчетности

Коммерческим организациям предоставлено право перенести курсовые разницы на доходы и расходы будущих периодов.

В соответствии с Указом № 159 «О пересчете стоимости активов и обязательств» коммерческим организациям предоставлено право поэтапно относить до конца 2022 года на текущий финансовый результат курсовые разницы, образовавшиеся с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года.

«Указ принят в целях недопущения резкого ухудшения финансовых показателей деятельности субъектов хозяйствования и позволит минимизировать негативное влияние колебаний курса белорусского рубля, будет способствовать обеспечению стабильной работы коммерческих организаций в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации в мире», — говорится в комментарии пресс-службы президента.

Практика переноса курсовых разниц на доходы и расходы будущих периодов используется в Беларуси регулярно в периоды скачков валютного курса. Это нивелирует последствия девальвации, и убытки компаний от изменения обменного курса относятся на будущие периоды, что улучшает текущую финансовую отчетность.

В апреле этого года для улучшения финансовой отчетности компаний власти разрешили коммерческим организациям не начислять амортизацию.