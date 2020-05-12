В апреле значительнее всего подорожали лук, чеснок и цитрусовые

Репчатый лук, чеснок и цитрусовые оказались лидерами по удорожанию среди продовольственных товаров в апреле, свидетельствуют данные Белстата, которые проанализировал БелаПАН.

Лук подорожал за месяц на 38,78%, чеснок — на 30,35%, цитрусовые — на 25,79%. В первую десятку по росту цен вошли также сладкий перец (+22,45%), морковь (+14,81%), помидоры (+13,33%), картофель (+11,68%), яблоки (+11,58%), гречневая крупа (+10,96%) и белокочанная капуста (+10,38%).

Значительнее всего подешевели огурцы (на 27,65%), виноград (на 8,48%), икра лососевых рыб (на 1,64%), вареная колбаса высшего сорта (на 1,41%), бананы (на 1,34%), соки и нектары (на 1,23%).

В целом продукты питания и безалкогольные напитки подорожали в апреле на 1,27%.

С начала года заметнее всего цены выросли на чеснок (+75,49%), репчатый лук (+75,02%), сладкий перец (+60,27%), яблоки (+39,42%), цитрусовые (+38,09%), груши (+37,01%), виноград (+36,41%), помидоры (+31,36%), картофель (+20,27%) и гречневую крупу (+18,59%).

В лидерах по снижению цены — огурцы (на 31,06%), пшенная крупа (на 7,78%), бананы (на 6,99%), свинина (кроме бескостного мяса) (на 4,28%) и бескостная свинина (на 1,88%).

За четыре месяца 2020 года продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 3,34%. Общий рост цен на товары и услуги составил также 3,34%.