Беларусь ожидает фронтальный раздел — объявлено штормовое предупреждение
В среду, 13 мая, погоду на территории страны в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе.
Синоптики отметили, что днем на северо-западе скажется влияние фронтального раздела.
Ожидается переменная облачность. Дожди ожидаются лишь в северо-западной части.
Ветер юго-западный умеренный до порывистого, местами сильный порывистый (из-за неблагоприятного погодного явления объявлено штормовое предупреждение).
Температура воздуха днем в регионах ожидается следующей:
- Брест +12..+14°C;
- Витебск +10..+12°C;
- Гомель +13..+15°C;
- Гродно +10..+12°C;
- Могилев +11..+13°C;
- Минск +10..+12°C.