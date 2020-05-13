Беларусь ожидает фронтальный раздел — объявлено штормовое предупреждение

В среду, 13 мая, погоду на территории страны в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе.

Синоптики отметили, что днем на северо-западе скажется влияние фронтального раздела.

Ожидается переменная облачность. Дожди ожидаются лишь в северо-западной части.

Ветер юго-западный умеренный до порывистого, местами сильный порывистый (из-за неблагоприятного погодного явления объявлено штормовое предупреждение).

Температура воздуха днем в регионах ожидается следующей: