Беларусь ожидает фронтальный раздел — объявлено штормовое предупреждение

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В среду, 13 мая, погоду на территории страны в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе.

Синоптики отметили, что днем на северо-западе скажется влияние фронтального раздела.

Ожидается переменная облачность. Дожди ожидаются лишь в северо-западной части.

Ветер юго-западный умеренный до порывистого, местами сильный порывистый (из-за неблагоприятного погодного явления объявлено штормовое предупреждение).

Температура воздуха днем в регионах ожидается следующей:

  • Брест +12..+14°C;
  • Витебск +10..+12°C;
  • Гомель +13..+15°C;
  • Гродно +10..+12°C;
  • Могилев +11..+13°C;
  • Минск +10..+12°C.
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