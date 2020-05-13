Вирусолог рассказал, когда человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19

В настоящее время в мире нет ни одного фармацевтического препарата, который мог бы эффективно подавлять коронавирус.

Как сообщил в интервью «Известиям » руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института, вирусолог Павел Волчков, те лекарства, что ранее были разработаны против других вирусов, в применении против SARS-CoV-2 «показывают неудовлетворительные результаты»: «Они вызывают скорее больше побочных эффектов, чем лечат».

По его словам, есть один подход для создания действительно эффективного препарата от COVID-19: «Он заключается в том, чтобы помочь нашему иммунитету бороться с заболеванием путем искусственного добавления антител. Таким образом мы сокращаем время на разворачивание иммунного ответа».

Специалист отметил, что ученые Regeneron Pharmaceuticals уже работают в этом направлении: клинические испытания запланированы на июнь; если же будет получен положительный результат, лекарство будет запущено в производство уже в начале осени.

«Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19», — подчеркнул Волчков.

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