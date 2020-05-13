Вирусолог рассказал, когда человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19

/ Мир
Просмотров: 1123

В настоящее время в мире нет ни одного фармацевтического препарата, который мог бы эффективно подавлять коронавирус.

Как сообщил в интервью «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института, вирусолог Павел Волчков, те лекарства, что ранее были разработаны против других вирусов, в применении против SARS-CoV-2 «показывают неудовлетворительные результаты»: «Они вызывают скорее больше побочных эффектов, чем лечат».

По его словам, есть один подход для создания действительно эффективного препарата от COVID-19: «Он заключается в том, чтобы помочь нашему иммунитету бороться с заболеванием путем искусственного добавления антител. Таким образом мы сокращаем время на разворачивание иммунного ответа».

Специалист отметил, что ученые Regeneron Pharmaceuticals уже работают в этом направлении: клинические испытания запланированы на июнь; если же будет получен положительный результат, лекарство будет запущено в производство уже в начале осени.

«Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19», — подчеркнул Волчков.

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.ДзенTelegram и Viber! Подпишитесь!

Новое о коронавирусе:

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: коронавирус COVID-19 Персона: Павел Волчков

Другие материалы на эту тему:

COVID-19 в Беларуси. Хроника коронавируса

COVID-19 в Беларуси. Хроника коронавируса

Турция не будет отменять туристический сезон, но правила ужесточит

Турция не будет отменять туристический сезон, но правила ужесточит

COVID-19. Как не сойти с ума во время самоизоляции

COVID-19. Как не сойти с ума во время самоизоляции

Вахты по 14 дней. Как защищают от COVID-19 постояльцев интернатов

Вахты по 14 дней. Как защищают от COVID-19 постояльцев интернатов