Звезда белорусского баскетбола оказала помощь медикам Гомеля

Бронзовый призер чемпионата Европы, игрок национальной женской сборной Беларуси по баскетболу Елена Левченко оказала помощь гомельским медикам.

Как сообщила спортсменка, выступающая за китайский «Сычуань Уэльс», «сейчас очень непростые времена для наших врачей», а поэтому «очень хочется им помочь».

«Областные города очень нуждаются в помощи. И одним из них является Гомель, мой город, где я родилась и выросла», — отметила баскетболистка.

Елена сообщила, что передала по пятьсот масок в городскую больницу скорой помощи и областную больницу.

«Спасибо всем врачам и медицинским работникам за то, что вы делаете… Вместе мы всегда сильнее и можем сделать многое. Берегите себя и своих близких», — резюмировала она.