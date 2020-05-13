Звезда белорусского баскетбола оказала помощь медикам Гомеля

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Бронзовый призер чемпионата Европы, игрок национальной женской сборной Беларуси по баскетболу Елена Левченко оказала помощь гомельским медикам.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сейчас очень непростые времена для наших врачей. Очень хочется им помочь. Я решила поддержать благотворительный проект @kshisay, который поддерживает врачей по всей Беларуси по предоставлению масок. Областные города очень нуждаются в помощи. И одним из них является Гомель, мой город, где я родилась и выросла. 500 масок было передано в Гомельскую Городскую Клиническую Больницу Скорой Медицинской Помощи. А также 500 масок было передано в Гомельскую Областную Клиническую Больницу. Спасибо всем врачам и медицинским работникам за то, что вы делаете. Спасибо @lenochkagulevich за содействие и помощь в доставке. А также @snytsina что отозвалась и помогла . Вместе мы всегда сильнее и можем сделать многое Берегите себя и своих близких #covid19 #medicalworkers #помощьврачам

Публикация от Yelena Leuchanka (@yelenaleu)

Как сообщила спортсменка, выступающая за китайский «Сычуань Уэльс», «сейчас очень непростые времена для наших врачей», а поэтому «очень хочется им помочь».

«Областные города очень нуждаются в помощи. И одним из них является Гомель, мой город, где я родилась и выросла», — отметила баскетболистка.

Елена сообщила, что передала по пятьсот масок в городскую больницу скорой помощи и областную больницу.

«Спасибо всем врачам и медицинским работникам за то, что вы делаете… Вместе мы всегда сильнее и можем сделать многое. Берегите себя и своих близких», — резюмировала она.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Персона: Елена Левченко

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