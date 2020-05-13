Откровения стюардессы: почему опасно питаться во время полета
Бортпроводница, проработавшая в целом ряде авиакомпаний, призналась, что употреблять в пищу продукты, которые предлагаются во время полета, небезопасно.
Как
В частности, по ее словам, многие блюда могут оказаться несвежими, поскольку чаще всего их готовят за сутки до вылета, а фрукты режут за несколько часов до рейса.
Также, отметила она, завтраки иногда делают из ненатуральных продуктов. Девушка привела пример с яичницей или омлетом, которые могут быть сделаны из смеси яйца и какого-нибудь заменителя.
Почему пассажиры этого не замечают? Стюардесса уверяет, что на большой высоте рецепторы человека часто притупляются.
Девушка отметила, что обслуживающий персонал на борт для себя берет еду из дома, пишет