Откровения стюардессы: почему опасно питаться во время полета

/ Мир
Просмотров: 571

Бортпроводница, проработавшая в целом ряде авиакомпаний, призналась, что употреблять в пищу продукты, которые предлагаются во время полета, небезопасно.

Фото с сайта Рамблер

Как сообщила стюардесса в интервью Daily Express (ее имя не раскрывается), любая еда, разносимая персоналом на борту лайнера, вредна, даже если пассажир заранее заказывает вегетарианскую опцию.

В частности, по ее словам, многие блюда могут оказаться несвежими, поскольку чаще всего их готовят за сутки до вылета, а фрукты режут за несколько часов до рейса.

Также, отметила она, завтраки иногда делают из ненатуральных продуктов. Девушка привела пример с яичницей или омлетом, которые могут быть сделаны из смеси яйца и какого-нибудь заменителя.

Почему пассажиры этого не замечают? Стюардесса уверяет, что на большой высоте рецепторы человека часто притупляются.

Девушка отметила, что обслуживающий персонал на борт для себя берет еду из дома, пишет lenta.ru.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: стюардесса авиаперевозки питание на борту

Другие материалы на эту тему:

Департамент по авиации предлагает запустить лоукосты силами «Белавиа»

Департамент по авиации предлагает запустить лоукосты силами «Белавиа»

К Европейским играм между Москвой и Минском увеличится число авиарейсов

К Европейским играм между Москвой и Минском увеличится число авиарейсов

Крым пролетает с прямыми авиарейсами из Минска

Крым пролетает с прямыми авиарейсами из Минска

«Белавиа» связала Украину и Россию

«Белавиа» связала Украину и Россию