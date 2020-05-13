Откровения стюардессы: почему опасно питаться во время полета

Бортпроводница, проработавшая в целом ряде авиакомпаний, призналась, что употреблять в пищу продукты, которые предлагаются во время полета, небезопасно.

Фото с сайта Рамблер

Как сообщила стюардесса в интервью Daily Express (ее имя не раскрывается), любая еда, разносимая персоналом на борту лайнера, вредна, даже если пассажир заранее заказывает вегетарианскую опцию.

В частности, по ее словам, многие блюда могут оказаться несвежими, поскольку чаще всего их готовят за сутки до вылета, а фрукты режут за несколько часов до рейса.

Также, отметила она, завтраки иногда делают из ненатуральных продуктов. Девушка привела пример с яичницей или омлетом, которые могут быть сделаны из смеси яйца и какого-нибудь заменителя.

Почему пассажиры этого не замечают? Стюардесса уверяет, что на большой высоте рецепторы человека часто притупляются.