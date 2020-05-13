Пьяный белорус пробил шлагбаум и незаконно попал в Литву

Пограничники Беларуси и Литвы задержали 30-летнего нарушителя границы.

Как сообщили в Госпогранкомитете, накануне гродненские пограничники получили сигнал о возможном нарушении белорусско-литовской границы.

К предполагаемому месту нарушения выдвинулась тревожная группа. В непосредственной близости от границы белорусские и литовские пограничники обнаружили застрявший в канаве микроавтобус.

Как оказалось, 30-летний житель Щучинского района, отметив юбилей, решил покататься.

Он утверждает, что, находясь в лесу, потерял ориентировку. Через некоторое время он оказался на границе. Перегородивший дорогу шлагбаум не стал препятствием — микроавтобус без труда пробил его и влетел на сопредельную территорию, где водитель, потеряв управление, въехал в канаву.

В настоящее время проводится разбирательство.