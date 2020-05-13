Иностранные военные атташе передали белорусским военным медикам партию защитных комбинезонов

Аккредитованные при Министерстве обороны Беларусь иностранные военные атташе передали 12 мая белорусским военным медикам партию защитных санитарно-гигиенических комбинезонов.

Фото Минобороны Беларуси

Как сообщает пресс-служба Минобороны, 220 защитных комбинезонов переданы в рамках помощи для борьбы с COVID-19 государственному учреждению «432-й ордена Красной Звезды главный военный клинический медицинский центр Вооруженных сил Республики Беларусь».

«Министерство обороны Беларуси выражает глубокую благодарность Минской ассоциации военных атташе за оказанную помощь. Данный жест доброй воли свидетельствует, что борьба с COVID-19 носит международный характер, сплачивая все мировое сообщество», — отмечается в сообщении оборонного ведомства.