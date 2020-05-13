В росте инфляции белорусские власти обвиняют внешние факторы

Ускорение годового прироста потребительских цен в марте-апреле до 5,4% в апреле (4,9% в марте, 4,3% в феврале) происходило на фоне неблагоприятного влияния внешних факторов.

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Как сказано в аналитическом материале Министерства антимонопольного регулирования и торговли, прирост «удалось существенно нивелировать за счет принимаемых мер по ограничению роста цен».

Министерство отмечает, что в апреле 2020 года в годовом выражении зафиксировано ускорение роста цен на плодовоовощную продукцию, прежде всего на цитрусовые и яблоки, а также на чеснок. При этом продолжилось замедление роста цен на автомобильное топливо, снижение роста цен на одежду и тарифов на пассажирский транспорт. Также в годовом выражении отмечается снижение цен на отдельные фрукты и овощи (бананы, огурцы, помидоры).

По отношению к марту текущего года основной вклад в прирост потребительских цен обусловлен в большей степени повышением цен на плодоовощную продукцию из-за поступления нового урожая (капуста, лук), а также на товары повышенного спроса (плоды цитрусовые, чеснок), констатирует МАРТ.

«Данное повышение было несколько скомпенсировано снижением тарифов на большинство услуг (бытовых, пассажирского транспорта, санаторно-оздоровительных, физической культуры), а также цен на отдельные непродовольственные товары (ткани, одежда, топливо)», — отмечается в комментарии.

По итогам апреля, отмечает МАРТ, рост регулируемых цен замедлился до 7,3% (7,5% месяцем ранее), прежде всего, за счет снижения интенсивности роста цен на топливо. В апреле цены на топливо снизились на 1,6%, в результате годовой прирост цен (за последние 12 месяцев) на них снизился до 10,8% (15,4% месяцем ранее).

Как сообщалось, в апреле 2020 года прирост потребительских цен по отношению к марту 2020 года составил 0,6%, к декабрю 2019 года — 3,3%.