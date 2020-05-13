Лукашенко помиловал экс-директора издательства Белорусского экзархата

Бывший директор издательства Белорусского экзархата Владимир Грозов, осужденный на семь лет колонии осенью позапрошлого года, освобожден по указу главы государства.

Как сообщил на своей странице в «Фейсбуке» его сын Серафим Грозов, «Владимир Всеволодович Грозов освобожден личным указом президента Республики Беларусь. Искренне благодарю всех, кто поддерживал, оказывал помощь в эти непростые годы».

Владимир Грозов был приговорен к семи годам лишения свободы в колонии усиленного режима и конфискации имущества 27 сентября 2018 года по решению судьи суда Заводского района Минска Светланы Черепановой.

Грозов возглавлял издательство Белорусского экзархата Русской православной церкви с 1998 года. В декабре 2016-го его задержали — по версии обвинения, в течение нескольких лет, начиная с 2010 года, он присваивал деньги экзархата, вырученные за книги и иную продукцию. Эти деньги, как утверждалось, он тратил на строительство квартиры и коттеджей, покупку земельного участка, автомобиля, оплату обучения детей.

Белорусская православная церковь выставила ему иск на возмещение ущерба в размере 750 тыс. долларов, однако 25 июня — в первый же день суда — отозвала свои претензии. По расчетам обвинения, Грозов нанес ущерб церкви на 625 тыс. долларов.

Судья Черепанова признала Грозова виновным в «умышленном совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, повлекших причинение существенного вреда государственным и общественным интересам, совершенных из корыстной заинтересованности, повлекших тяжкие последствия».

На основании ч. 3 ст. 426 (превышение власти или служебных полномочий) ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с конфискацией всего имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на пять лет.

Грозов также был признан виновным в «завладении имуществом путем злоупотребления доверием, совершенном повторно, в особо крупном размере» и на основании ч. 4 ст. 209 (мошенничество) приговорили к лишению свободы на семь лет с конфискацией всего имущества. Кроме того, его признали виновным по ч. 2 ст. 231 «в уклонении от уплаты таможенных платежей в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору», и приговорили к лишению свободы на три года.

Судья постановила зачесть в срок отбывания наказания время, которое Грозова содержали под стражей в изоляторе временного содержания МВД России «Северский» и следственном изоляторе № 1 Смоленска (РФ), — с 14 декабря 2016 по 23 августа 2017 года, а также в СИЗО № 2 управления департамента исполнения наказаний МВД Беларуси по Витебску и Витебской области и СИЗО № 1 по Минску и Минской области, — с 24 августа 2017 по 26 сентября 2018 года.