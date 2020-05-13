СК сообщил некоторые подробности гибели четырех человек на пожаре в Минске

Следственный комитет сообщил некоторые подробности трагедии, которая произошла накануне поздно вечером в Минске.

Как сообщалось ранее, в результате пожара, произошедшего в частном доме по 1-му Юношескому переулку, погибли четыре человека.

По информации следствия, тела были обнаружены во время тушения огня.

На данный момент известно, что погибли 60-летняя хозяйка жилища и ее 56-летний знакомый, а также двое пока неизвестных гражданина, личность которых устанавливается.