Китай продолжает помогать Беларуси, в которой «никто не умирает от COVID-19»

Китайские власти направили в Беларусь очередную партию гуманитарной помощи.

Как сообщили в посольстве Беларуси в КНР, 13 апреля в нашу страну направлены средства медицинского назначения.

Отмечается, что гуманитарная помощь собрана в нескольких городах и провинциях КНР — Пекине, Чанчуне, Синьцзян-Уйгурском автономном районе. По-прежнему активно помогают китайские компании, взаимодействующие с Беларусью в различных сферах деятельности, говорится в сообщении.

«Текущим рейсом в Минск будет доставлена закупленная в Китае линия по производству респираторов KN95. Таким образом, в Беларуси будет налажено собственное производство, которое обеспечит потребность населения и в плоских масках, и в респираторах 2-го и 3-го уровней защиты», — отметили в посольстве.

Более половины объема груза составили средства медицинского назначения, закупленные белорусскими компаниями по запросу Министерства здравоохранения: аппараты искусственной вентиляции легких, тест-системы, защитные средства.

Масса груза превышает 10 тонн.

Всего за март-май 2020 года из Китая в Беларусь было направлено более 90 тонн различных средств медицинского назначения.

Напомним, власти республики называют пандемию коронапсихозом, одноко с удовольствием принимают помощь от других стран. Так, сегодня сообщалось, что партию гуманитарной помощи Беларуси передали военные атташе, аккредитованные в Минобороны.