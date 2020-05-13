Украина охладела к белорусскому электричеству

В апреле Украина импортировала из Беларуси 2,7 млн киловатт-часов электроэнергии, свидетельствуют данные на сайте национальной энергетической компании «Укрэнерго».

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Это наименьший месячный объем поставок с середины 2019 года, когда в Украине был сформирован новый электроэнергетический рынок и иностранные производители электричества, включая государственное производственного объединение «Белэнерго», получили возможность продавать его украинским компаниям-трейдерам.

Для сравнения: в марте в Украину было поставлено 7,713 млн кВт·ч электричества из Беларуси, в феврале — 48,882 млн, в январе — 93,013 млн. Во втором полугодии 2019 года ежемесячный импорт превышал 100 млн кВт·ч, за исключением декабря, когда было поставлено 48,915 млн кВт·ч. Всего за 2019 год, согласно данным Национального статистического комитета Беларуси, в Украину было поставлено 852,838 млн кВт·ч белорусской электроэнергии на 45 млн 609,8 тыс. долларов.

Причиной столь резкого снижения импорта белорусской электроэнергии стала попытка украинских властей обезопасить систему энергоснабжения страны от рисков, вызванных распространением коронавирусной инфекции.

8 апреля Национальная комиссия Украины, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, временно приостановила импорт электроэнергии из Беларуси и ряда иных государств в связи с пандемией COVID-19. По мнению комиссии, в условиях неконтролируемого распространения коронавируса в странах вне Энергетического сообщества (организации ЕС и ряда стран-соседей, стремящихся к созданию единого общеевропейского энергетического рынка) возникает «риск физической возможности невыполнения договорных обязательств», поскольку может снизиться численность персонала, необходимая для производства и передачи электроэнергии. Таким образом, создается угроза безопасности поставок электричества, что может привести к крайне негативным последствиям.

Запрет на передачу электроэнергии по линиям, связывающим Украину с Беларусью, действовал до конца апреля и был продлен до конца мая. Исключение сделано для линий электропередачи 110 кВ Добрянка — Тереховка, 110 кВ Славутич — Комарин, 35 кВ Кортелисы — Мокраны и 0,4 кВ Кошары — Рытец. Эти линии, как отметили в комиссии, обеспечивают «тупиковое питание приграничных населенных пунктов Украины и Республики Беларусь, <…> являются единственными источниками энергии для соответствующих населенных пунктов Украины и Беларуси и не имеют альтернативных источников энергии для конечных потребителей».

Передача электроэнергии по основным и наиболее мощным межгосударственным ЛЭП 330 кВ Гомель — Чернигов и 330 кВ Мозырь — Чернобыльская АЭС была заблокирована.

Стоит отметить, что украинские власти, включая президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля, заявляли о необходимости ограничить импорт электричества из Беларуси, чтобы помочь своим производителям, прежде всего шахтерам.

Беларусь же, наоборот, ожидает роста спроса на свою электроэнергию в Украине. 25 февраля Министерство энергетики одобрило концепцию развития электрогенерирующих мощностей и электрических сетей на период до 2030 года, согласно которой прогнозируется увеличение экспорта электроэнергии в связи с тем, что после синхронизации энергосистемы Украины с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) цена на электричество в этой стране вырастет.