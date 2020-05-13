Предприниматели ТРЦ «Экспобел» добились снижения аренды на 50%

Предприниматели торгово-развлекательного центра «Экспобел» (Минский район) добились снижения арендной платы на 50% на летние месяцы.

Как сообщил БелаПАН председатель правления РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко, арендаторы получили ответ от руководителя администрации центра, в котором говорится, что арендная ставка будет снижена на 50% с июня по август текущего года. ИП предложено не позднее 15 мая заключить дополнительное соглашение.

Как сообщалось, 22 апреля около 200 арендаторов пришли к зданию администрации ТРЦ с требованием снизить арендную плату. Представители администрации сообщили, что им нужно два дня для рассмотрения заявления арендаторов. 24 апреля на повторных переговорах с администрацией не удалось найти компромисс. 30 апреля 70 предпринимателей еще раз подали в администрацию заявления с просьбой о снижении арендной платы. Ответ они получили 12 мая.

«Решение администрации — это результат активных действий предпринимателей и указа № 143 «О поддержке экономики». По нашей информации, предприниматели, если бы не было принято решение по ТРЦ «Экспобел», могли переехать на другой рынок, который предлагал ставки арендной платы в два раза ниже, чем на «Экспобеле», — пояснил Шумченко.

По его мнению, большую роль в принятии такого решения администрацией сыграли СМИ, активность предпринимателей и действие указа № 143, согласно которому рекомендовано арендодателям в зависимости от выручки идти предпринимателям навстречу. «Администрация не могла игнорировать рекомендации президента. Все это вкупе дало такой результат», — считает руководитель предпринимательского объединения.

При этом он заметил, что ИП хотели большего снижения арендных ставок. «Посмотрим, что будет дальше», — сказал Шумченко.