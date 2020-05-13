Границы соседей Беларуси остаются на замке

Из-за продолжающейся пандемии коронавируса COVID-19 страны — соседи Беларуси в очередной раз продлили закрытие границ.

Украина не впускает иностранцев как минимум до 22 мая. Запрет был введен 17 марта сначала до 3 апреля, затем — до 24 апреля и 11 мая. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил 12 мая, что действие этой меры может быть продлено и после 22 мая.

Граница с Литвой закрыта до 31 мая. Впускать иностранцев туда перестали 16 марта. Запрет действовал до 30 марта с продлением до 13 апреля, 27 апреля и 11 мая.

Латвия закрыла границу также 16 марта — сначала до 14 апреля, затем до 12 мая и 9 июня.

Польша, запретившая въезд иностранцев раньше других (15 марта), продлила запрет до 12 июня (первоначально — до 24 марта, затем — до 13 апреля, 3 мая и 13 мая).

Еврокомиссия рекомендовала странам Шенгенской зоны (Латвия, Литва и Польша являются ее участниками) не открывать границы до 15 июня.

Российская граница закрыта до улучшения эпидемиологической ситуации в РФ. Первоначально запрет вводился с 18 марта по 30 апреля. «Пока нельзя назвать точную дату, когда ограничения, введенные из-за коронавируса, могут быть полностью сняты, в том числе по пересечению границ Российской Федерации», — заявил премьер-министр Михаил Мишустин 29 апреля на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Стоит отметить, что Мишустин сам заразился COVID-19 и сложил полномочия.

Беларусь свои границы не закрывала, однако въезжающие в страну должны провести 14 дней в самоизоляции.