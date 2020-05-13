За «коронапсихоз» на 3,24 тыс. рублей оштрафовали сайт media-polesye.by

Региональный новостной ресурс Media-Polesye (media-polesye.by; Брестская область) оштрафован на 120 базовых величин (3.240 рублей). Об этом сообщил в «Фейсбуке» председатель Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрей Бастунец.

Андрей Бастунец

«Борьба с коронавирусом в разгаре. Вот только что в Лунинце оштрафовали на 120 базовых «Медиа-Полесье» — за распространение информации, которая нанесла ущерб национальным интересам Республики Беларусь, содействовала распространению панических настроений и т.п. Кажется, это первый случай применения «новой» части 3-1 статьи 22.9 КоАП», — написал Бастунец.

Он напомнил, что ранее Министерство информации вынесло редакции сайта предупреждение. «Вынесением предупреждения дело не ограничилось. За страну вступился местный участковый и со второй попытки смог составить более-менее грамотно протокол, по которому редакцию и оштрафовали», — отметил руководитель БАЖ.

«Да, коллеги ошиблись — написали о смерти человека, который выжил (в том числе, возможно, и благодаря публикации). Ошибка была тут же исправлена. От героя публикации и его родных никаких претензий не было. Эпидемиологическая ситуация в Лунинце сами знаете какая. Более того, в редакции умер журналист Василий Мацкевич. Но... Милиция и суд Лунинца на страже национальных интересов Республики Беларусь», — прокомментировал решение суда Бастунец.

Как ранее сообщал БелаПАН, предупреждение сайту было вынесено за материал «Подтвердился тест на коронавирус у жительницы Лунинецкого района. Пока она в Минске, в местной больнице умер ее муж», размещенный на сайте 4 апреля. «В ходе проверки, проведенной совместно с Брестским областным исполнительным комитетом, выяснено, что в данной публикации содержалась недостоверная информация о смерти пациента, распространение которой способно причинить вред государственным и общественным интересам», — отмечалось в сообщении Мининформации.

Ресурс Media-Polesye, который 4 апреля зарегистрирован как сетевое СМИ, признал предупреждение Мининформации, однако подчеркнул, что недостоверные сведения связаны с невозможностью брать комментарии у чиновников.

«Предупреждение Министерства информации обосновано. Но причина недостоверной информации — отсутствие официальных источников, нежелание чиновников ответить на элементарные, значимые для людей вопросы. Нам, региональным журналистам, зачастую проще наладить контакт со столичными или областными ведомствами, нежели с местными, где не можешь допроситься элементарный комментарий по тому или иному вопросу», — говорилось в заявлении сайта, опубликованном вечером 6 апреля.