В Беларуси начали тестировать электробус-беспилотник

В Китайско-Белорусском индустриального парка «Великий камень» проведено тестирование первого в Беларуси беспилотного электробуса.

Фото УГАИ Минской области

Как сообщается, беспилотный автомобиль или робомобиль — транспортное средство, оборудованное системой автоматического управления, которое может передвигаться по улицам и дорогам без участия человека.

Он оснащен широким спектром механизмов безопасности, таких как обнаружение и преодоление препятствий, подача условных звуковых и световых сигналов для обеспечения безопасного передвижения.

ГАИ Минской области внесла предложения для изменения в законодательство для определения порядка эксплуатации беспилотных автомобилей.