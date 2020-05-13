Минздрав установил порядок продления или сокращения срока пребывания в самоизоляции

Министерство здравоохранения установило порядок продления или сокращения сроков пребывания в самоизоляции в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Национальный правовой портал.

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Постановлением № 49 «О продлении (сокращении) сроков пребывания граждан в самоизоляции» от 8 мая 2020 года определено, что сроки пребывания в самоизоляции продлеваются в случаях, если получен повторный положительный тест на COVID-19 у пациента с установленной коронавирусной инфекцией и/или у граждан, относящихся к контактам первого уровня

Также срок самоизоляции продлевается в случае незавершенного медицинского освидетельствования контакта первого уровня в последний день установленного периода самоизоляции.

После получения информации о наличии оснований для продления сроков самоизоляции территориальная организация здравоохранения, осуществляющая медицинское наблюдение за вышеуказанными лицами, вручает им дополнительное требование о соблюдении правил поведения в самоизоляции с указанием конкретных ее сроков.

Сроки пребывания в самоизоляции лиц, прибывших в Беларусь из стран, где регистрируются случаи COVID-19, могут быть сокращены, отмечается в постановлении. Об этом могут ходатайствовать: лица, прибывшие в страну для прохождения специализированного лечения; организации, пригласившие в Беларусь иностранных специалистов для выполнения работ (оказания услуг) в рамках заключенных с ними договоров.

Для сокращения сроков пребывания в самоизоляции граждане по прибытии в страну могут обратиться в организации здравоохранения, предъявив отрицательный результат теста на коронавирус, выполненного не позднее двух суток до даты пересечения госграницы.

«Организация здравоохранения принимает решение о сокращении срока пребывания в самоизоляции и информирует об этом обратившееся лицо, органы внутренних дел (если требование выдано сотрудником органов внутренних дел) и территориальный орган или учреждение, осуществляющие государственный санитарный надзор, по месту временного пребывания обратившегося лица для прекращения посещения в целях оценки соблюдения требования», — говорится в документе.

Что касается ходатайства о сокращении сроков самоизоляции иностранных специалистов, то оно направляется в территориальную организацию здравоохранения компанией-резидентом не позднее, чем за пять рабочих дней до их прибытия.

Решение о сокращении сроков пребывания в самоизоляции принимается в течение четырех рабочих дней после получения ходатайства по согласованию с территориальными органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор. По месту временного пребывания иностранных специалистов проводятся необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия.

При получении от иностранного специалиста отрицательного теста на коронавирус, выполненного не позднее двух суток до даты пересечения границы, посещение для оценки соблюдения требования о самоизоляции прекращается.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Ранее постановлением Совмина было установлено, что самоизоляции подлежат граждане, имеющие инфекцию COVID-19; относящиеся к контактам первого уровня с лицами, имеющими инфекцию COVID-19 (в течение 14 календарных дней с даты последнего контакта); относящиеся к контактам второго уровня с лицами, имеющими инфекцию COVID-19, при наличии одного или нескольких респираторных симптомов (на период их наличия). Граждане, прибывшие из стран, где фиксируются случаи заражения COVID-19, также должны самоизолироваться на 14 дней.

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