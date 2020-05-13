На Минском море оборудовали инклюзивный пляж

/ Общество
Просмотров: 281

Пляж № 9 Заславского водохранилища оборудовали для людей с ограниченными физическими возможностями.

Здесь оборудовали понтон из деревянного настила, по которому люди на инвалидных колясках смогут доезжать до глубины, чтобы купаться, сообщил агентству «Минск-Новости» заместитель директора УП «Минское лесопарковое хозяйство» Александр Проминский.

«Также установлены специальная кабинка для переодевания и комплект лесной мебели с пандусом. До конца недели на 9-м пляже появится и биотуалет, оборудованный для людей с ограниченными возможностями», — уточнил собеседник.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Заславское водохранилище пляж Минское море инклюзивность Персона: Александр Проминский Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Инклюзивный кроссфит в Лиде. «Спорт улучшает жизнь и дает новые возможности»

Инклюзивный кроссфит в Лиде. «Спорт улучшает жизнь и дает новые возможности»

На немецких пляжах появилась секс-полиция

На немецких пляжах появилась секс-полиция

Часть центрального пляжа Гомеля станет платной

Часть центрального пляжа Гомеля станет платной

«Минскзеленстрой»: Комсомольское озеро — часть парка, а в парке неприлично раздеваться

«Минскзеленстрой»: Комсомольское озеро — часть парка, а в парке неприлично раздеваться