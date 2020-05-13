На Минском море оборудовали инклюзивный пляж

Пляж № 9 Заславского водохранилища оборудовали для людей с ограниченными физическими возможностями.

Здесь оборудовали понтон из деревянного настила, по которому люди на инвалидных колясках смогут доезжать до глубины, чтобы купаться, сообщил агентству «Минск-Новости» заместитель директора УП «Минское лесопарковое хозяйство» Александр Проминский.

«Также установлены специальная кабинка для переодевания и комплект лесной мебели с пандусом. До конца недели на 9-м пляже появится и биотуалет, оборудованный для людей с ограниченными возможностями», — уточнил собеседник.