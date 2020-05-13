Движение «За Свободу» обжаловало запрет присутствовать при формировании избиркомов

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Юрий Губаревич от имени организации направил жалобу в Генеральную прокуратуру на действия ЦИК, которая запретила наблюдателям присутствовать на заседаниях органов, формирующих избирательные комиссии.

В движении считают, что в постановлении ЦИК № 13 есть нарушение законодательства. В нем говорится, что «в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции заседания органов, образующих территориальные комиссии, — президиумов областных, Минского городского, районных, городских Советов депутатов и соответствующих исполнительных комитетов — проводятся в отсутствие представителей политических партий, других общественных объединений, трудовых коллективов, граждан, средств массовой информации и других приглашенных лиц». С учетом эпидемиологических условий в таком же порядке могут проводиться заседания по образованию участковых комиссий.

Однако, отмечают в «За Свободу», Избирательный кодекс устанавливает следующую норму: «На заседании органов, образующих комиссии, вправе присутствовать представители политических партий, других общественных объединений, трудовых коллективов, граждан, которые выдвинули своих представителей в состав комиссии».

В связи с этим авторы жалобы считают, что ЦИК превысила полномочия, нарушила Избирательный кодекс и ограничила права партий, общественных объединений, трудовых коллективов и граждан, которые выдвинули своих представителей.

Губаревич направил аналогичную жалобу в ЦИК.

Политик считает, что единственным выходом может быть перенос выборов на более поздний срок, иначе любое отступление от законодательства будет ухудшать положение избирателей и независимых наблюдателей.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: За свободу президентские выборы-2020 избирательное законодательство Персона: Юрий Губаревич

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