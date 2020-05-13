Витебский облисполком признал сложной эпидситуацию в регионе

Эпидемиологическая ситуация в Витебской области остается сложной, заявил начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий во время очередного заседания областного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

«Успокаиваться нам нельзя, эпидемиологическая ситуация на Витебщине при всей стабильности остается сложной, — цитирует главу облздрава региональное государственное издание «Витьбичи» . — С 1 апреля по 12 мая выписано более 5400 пациентов, которые излечены от пневмонии. К работе приступили 308 медиков, которые перенесли коронавирусную инфекцию».

По словам Вишневецкого, за неделю в области заболеваемость респираторными инфекциями снизилась на 19%. Взрослое население составляет 69,3% в структуре заболевших. С конца апреля количество пациентов с пневмонией, находящихся на стационарном лечении, уменьшилось в области на 20%, в Витебске — на 29%.

«Пока при положительной динамике количество пневмоний достаточно большое, поэтому массово выводить стационары из инфекционного профиля не приходится. С 18 мая к приему профильных пациентов возвращается лишь онкодиспансер. Затем планируется один из корпусов областной клинической больницы».