Беларусь опережает страны бывшего СССР по числу выявленных случаев COVID-19 на 1 млн населения

Об этом сообщает исследовательский ресурс Our World In Data на основе анализа данных Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

Так, на 13 мая в Беларуси выявлено 2,6 тысячи случаев заражения на 1 млн населения, тогда как в соседней России — 1,5 тысячи, Эстонии — 1,3, Молдове — 1,2, Армении — 1,1 тысячи.

Также в Беларуси самый высокий показатель по числу зараженных на 1 млн населения и среди стран-соседей. В Литве выявлено 547 случаев на 1 млн населения, в Латвии — 503, в Польше — 447, в Украине — 336.

Для сравнения, по Европе этот показатель составляет 2,1 тысячи случаев на 1 млн населения. Данные по отдельным странам, наиболее пострадавшим от коронавируса: Испания — 4,8 тысячи, Италия — 3,6, Британия — 3,3, Франция — 2,1, Германия — 2 тысячи.

Как пояснили БелаПАН в пресс-службе Минздрава, такой высокий показатель в Беларуси объясняется тем, что в стране на коронавирус тестируется большее число жителей в расчете на миллион населения, чем в ряде других стран.

24 апреля на брифинге в Минске заместитель министра здравоохранения Елена Богдан сообщила, что тестирование в Беларуси начиналось с одной лаборатории и 250 тестов в сутки: «По распространенности тестирования на миллион населения мы опережаем Польшу, Южную Корею, Нидерланды, Украину. Простой пример, при численности населения Польши почти 38 миллионов у них выполнено около 250 тысяч тестов, что составляет 6,6 тысячи на миллион населения. В Беларуси при численности 9,5 миллиона и более чем 130 тысячах тестов соответственно получается 13,7 тысячи на миллион населения».