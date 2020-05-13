В Беларусь доставили 10 тонн гуманитарной помощи из Китая

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Самолет с автоматической линией по производству респираторов KN95 и другими медицинскими товарами на борту приземлился на аэродроме в Мачулищах, сообщили в Минздраве.

Фото: Минздрав

Курсанты Университета гражданской защиты МЧС доставят средства защиты, тест-системы, аппараты ИВЛ и линию по производству респираторов на склады Минздрава. Планируется, что с помощью автоматизированной линии удастся наладить собственное производство, которое обеспечит потребность в плоских масках и респираторах.

Это уже третий самолет с гуманитарной помощью для Беларуси из Пекина.
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Тэги: Беларусь-Китай гуманитарная помощь

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