Макей обсудил со спецпредставителем ЕС взаимодействие в сфере прав человека

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Тематика белорусско-европейского взаимодействия в сфере прав человека обсуждалась в ходе телефонного разговора министра иностранных дел Владимира Макея со специальным представителем ЕC по правам человека Эймоном Гилмором, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Собеседники также обсудили меры, предпринимаемые в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Макей и Гилмор обменялись мнениями о перспективах сотрудничества по линии ОБСЕ.

«Макей отметил, что Беларусь на постоянной основе обсуждает во взаимоуважительном духе тематику прав человека с ЕС и США и намерена продолжать эту практику», — говорится в сообщении.

Пресс-служба МИД не сообщает, обсуждали ли Макей и Гилмор задержания и суды над несколькими десятками участников акций солидарности с гомельским блогером ютьюб-канала «Страна для жизни» Сергеем Тихановским, который отбывает 15-суточный арест в гомельском ИВС, а также освещавшими эти акции журналистами. Накануне ЕС осудил эти задержания.

Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС
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Тэги: права человека Беларусь-ЕС Персона: Эймон Гилмор Владимир Макей Петер Стано

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