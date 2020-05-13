Райисполком: определить место захоронений жертв сталинских репрессий в окрестностях Орши невозможно
Определить место для увековечения памяти жертв сталинских репрессий в окрестностях Орши невозможно. А для исследования места захоронений могут быть привлечены поисковики Министерства обороны.
Такой ответ дал заместитель председателя Оршанского райисполкома Виктор Колочев на
Поводом для коллективного обращения послужила публикация Генерального плана города Орши, на котором два места — лес на Кобыляцкой горе и лес вдоль Могилевского шоссе — были обозначены как «территории возможных мест захоронений жертв репрессий 1930-х годов».
В ответе на коллективное обращение зампред райисполокма Колочев указал, что разработчиком градостроительного проекта «Генеральный план г. Орши» является УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА». В пояснительной записке к Генплану специалисты этого предприятия рекомендовали дополнительно «учесть информацию о предполагаемых местах массовых захоронений в окрестностях г. Орши жертв репрессий 1930-х гг.» и до начала земляных работ на указанных территориях провести предварительное обследование с привлечением отдельного специализированного батальона Управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Министерства обороны.
Вместе с тем заместитель председателя Оршанского райисполкома отметил, что данных, «кроме изложенных
Данный акт был составлен в 1982 году после обнаружения на Кобыляцкой горе захоронения 50 человек с пулевыми отверстиями в черепах. Официальная госкомиссия тогда указала, что по воспоминаниям старожилов в период 1937-40 годов «лес так называемой Кобыляцкой горы был местом массовых расстрелов ни в чем не повинных людей, так же, как лесной массив по Могилевскому шоссе у деревни Поддубцы».
Аналогичная информация содержится в книге «Память» Орши и Оршанского района, изданной в 1999 году.
Про лесной массив по Могилевскому шоссе у деревни Понизовье (ранее Поддубцы), представитель райисполкома сообщил, «что раскопки там не производились, документально зафиксированные показания свидетелей отсутствуют».
Виктор Колочев также отметил, что в Зональном государственном архиве в Орше «данных о местах расстрела жертв политических репрессий на территории Оршанского района и г. Орши в 1920—1950 годах, а также сведений о местонахождении документов, содержащих указанную информацию, не имеется». Отсутствуют и документы Комиссии по оказанию содействия в обеспечении прав и интересов реабилитированных и создании памятников жертвам репрессий 1930—40 и начала 50-х годов, содержащих указанную информацию.
Для получения информации о местах массовых захоронений жертв репрессий в Оршанском районе Зональный архив Орши направил запрос в Государственный архив Витебской области.
«Учитывая тот факт, что информация, содержащаяся в пояснительной записке УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА», носит рекомендательный характер, а также по причине отсутствия документированных данных, официально подтверждающих факт расстрела жертв политических репрессий на территории Оршанского района, определить место для увековечения памяти погибших в окрестностях г. Орши в настоящее время не представляется возможным», — сказано в ответе райисполкома.
«Похожие ответы от райисполкома мы — потомки репрессированных — получали и в 2018 году, когда добивались установки на Кобыляцкой горе памятной таблички, — говорит координатор общественной компании «Забітыя, але не забытыя» и создатель гражданской инициативы «Кобыляки. Расстреляны в Орше» Игорь Станкевич. — Тогда исполком согласился пойти нам навстречу. Табличка была установлена. Сейчас нам предстоит собрать и задокументировать показания местных жителей, помнящих рассказы своих предков о расстрелах в лесу на Могилевском шоссе. Это большая работа, значительная ее часть уже выполнена оршанскими активистами».