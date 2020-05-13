Райисполком: определить место захоронений жертв сталинских репрессий в окрестностях Орши невозможно

Определить место для увековечения памяти жертв сталинских репрессий в окрестностях Орши невозможно. А для исследования места захоронений могут быть привлечены поисковики Министерства обороны.

Такой ответ дал заместитель председателя Оршанского райисполкома Виктор Колочев на коллективное обращение более 200 человек, потребовавших установить в лесу на Могилевском шоссе возле Орши знак в память о расстрелянных здесь в 1930-е году советских гражданах.

Памятный камень жертвам сталинских репрессий в урочище Кобыляки под Оршей. Фото kobylaki.by

Поводом для коллективного обращения послужила публикация Генерального плана города Орши, на котором два места — лес на Кобыляцкой горе и лес вдоль Могилевского шоссе — были обозначены как «территории возможных мест захоронений жертв репрессий 1930-х годов».

В ответе на коллективное обращение зампред райисполокма Колочев указал, что разработчиком градостроительного проекта «Генеральный план г. Орши» является УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА». В пояснительной записке к Генплану специалисты этого предприятия рекомендовали дополнительно «учесть информацию о предполагаемых местах массовых захоронений в окрестностях г. Орши жертв репрессий 1930-х гг.» и до начала земляных работ на указанных территориях провести предварительное обследование с привлечением отдельного специализированного батальона Управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Министерства обороны.

Вместе с тем заместитель председателя Оршанского райисполкома отметил, что данных, «кроме изложенных в акте комиссии представителей советских и административных органов от 20 сентября 1982 г., подтверждающих массовые расстрелы и места захоронений жертв политических репрессий в Оршанском районе, не имеется, документально зафиксированные показания свидетелей отсутствуют».

Данный акт был составлен в 1982 году после обнаружения на Кобыляцкой горе захоронения 50 человек с пулевыми отверстиями в черепах. Официальная госкомиссия тогда указала, что по воспоминаниям старожилов в период 1937-40 годов «лес так называемой Кобыляцкой горы был местом массовых расстрелов ни в чем не повинных людей, так же, как лесной массив по Могилевскому шоссе у деревни Поддубцы».

Аналогичная информация содержится в книге «Память» Орши и Оршанского района, изданной в 1999 году.

Про лесной массив по Могилевскому шоссе у деревни Понизовье (ранее Поддубцы), представитель райисполкома сообщил, «что раскопки там не производились, документально зафиксированные показания свидетелей отсутствуют».

Виктор Колочев также отметил, что в Зональном государственном архиве в Орше «данных о местах расстрела жертв политических репрессий на территории Оршанского района и г. Орши в 1920—1950 годах, а также сведений о местонахождении документов, содержащих указанную информацию, не имеется». Отсутствуют и документы Комиссии по оказанию содействия в обеспечении прав и интересов реабилитированных и создании памятников жертвам репрессий 1930—40 и начала 50-х годов, содержащих указанную информацию.

Для получения информации о местах массовых захоронений жертв репрессий в Оршанском районе Зональный архив Орши направил запрос в Государственный архив Витебской области.

«Учитывая тот факт, что информация, содержащаяся в пояснительной записке УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА», носит рекомендательный характер, а также по причине отсутствия документированных данных, официально подтверждающих факт расстрела жертв политических репрессий на территории Оршанского района, определить место для увековечения памяти погибших в окрестностях г. Орши в настоящее время не представляется возможным», — сказано в ответе райисполкома.

«Похожие ответы от райисполкома мы — потомки репрессированных — получали и в 2018 году, когда добивались установки на Кобыляцкой горе памятной таблички, — говорит координатор общественной компании «Забітыя, але не забытыя» и создатель гражданской инициативы «Кобыляки. Расстреляны в Орше» Игорь Станкевич. — Тогда исполком согласился пойти нам навстречу. Табличка была установлена. Сейчас нам предстоит собрать и задокументировать показания местных жителей, помнящих рассказы своих предков о расстрелах в лесу на Могилевском шоссе. Это большая работа, значительная ее часть уже выполнена оршанскими активистами».